Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvat ve Bosna-Hersek mevkidaşlarıyla birlikte Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Hırvat mevkidaşı Gordan Grliç Radman ve Bosna-Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile birlikte Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.