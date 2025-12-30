Büyükelçi Yıldız'dan Bmgk'da İsrail'e Somaliand Tepkisi: "Bögesel İstikrar Hedef Alınıyor"

(ANKARA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Somaliland'ı tek taraflı olarak tanımasının ardından acil koduyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e tepki gösterdi. Yıldız, kararı "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuşan Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini eleştirdi. Yıldız, söz konusu kararı "Netanyahu hükümetinin hem bölgesel hem de küresel ölçekte istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan yasa dışı eylemler zincirinin son halkası" olarak tanımladı.

Yıldız, "İsrail'in deklarasyonunun Somali'nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü doğrudan hedef aldığını" ifade ederek "bu tür tek taraflı tasarrufların normalleştirilemeyeceğini veya mazur görülemeyeceğini" belirtti. Büyükelçi, kararın "Kızıldeniz havzası ve Afrika Boynuzu'nda parçalanmayı teşvik ederek uluslararası barış ve güvenliğe risk oluşturduğunu" da ekledi.

Konuşmasında İsrail'in Filistin politikasına da atıfta bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için yoğun çaba sarf eden ve yayılmacı politikalar izleyen İsrail'in bu girişimi, Somali'nin iç işlerine yönelik açık bir müdahaledir. Somali ve Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar, dış aktörler tarafından değil, yalnızca Somali halkı tarafından alınmalıdır. Türkiye, Somali'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliği, birliği ve bütünlüğüne tam destek vermekte, buna karşı her türlü eylemi reddetmektedir."