Türkiye, Bakü'de kurulacak EİT Temiz Enerji Merkezi Şartı'na taraf oldu
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Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şuşa'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı sonrasında imzaladığı belgeyle merkezi Bakü'de kurulacak EİT Temiz Enerji Merkezi Şartı'na taraf oldu.
Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şuşa'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı sonrasında imzaladığı belgeyle merkezi Bakü'de kurulacak EİT Temiz Enerji Merkezi Şartı'na taraf oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya