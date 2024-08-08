Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile yarı finalde karşılaşacak

Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bu akşam İtalya'yla karşılaşacak. Maç TSİ ile 21:00'da başlayacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki takım pazar günü C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı.

Olimpiyatlarda diğer yarı final maçında da TSİ 17:00'da Brezilya ile ABD karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarının mağlupları cumartesi günü üçüncülük maçında, pazar günü de galipleri final maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor.

2012 Londra Olimpiyatları'nda gruptan çıkamayan Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finale çıkmış ve 5. olmuştu.

Türkiye ve İtalya yarı finale nasıl geldi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi; İtalya'ya 3-0 yenildi.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İtalya ise Dominik Cumhuriyeti'nin 3-1, Hollanda ve Türkiye'yi 3-0 yenerek C Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve çeyrek finalde de Sırbistan'ı set vermeden yenerek olimpiyatlarda son dört takım arasına girdi.

Türkiye ve İtalya geçen yıl Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da yarı finalde karşı karşıya gelmiş, A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibini 3-2 yenerek finale yükselmiş, finalde de Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Halen dünya sıralamasında İtalya birinci, Brezilya ikinci, Türkiye de üçüncü sırada bulunuyor.