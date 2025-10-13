Türk ve Suriyeli Yetkililer Suriye'nin Toprak Bütünlüğü İçin Bir Araya Geldi

Üst düzey Türk ve Suriyeli yetkililer 12 Ekim'de Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı görüşmeye Türkiye tarafından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye tarafından ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame katıldı.

Hakan Fidan, görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ortak adımların ele alındığını söyledi.

Fidan, Türkiye'nin Suriye'ye "her türlü desteği" vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Suriye Savunma Bakanı Kasra da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyi Türk ve Suriye orduları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi için "önemli bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, görüşmede terörle mücadele ve sınır kontrolü gibi başlıkların da ele alındığını aktardı.

SDG lideri Abdi: 'Şam ile ön anlaşmaya vardık'

Diğer yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Fransız AFP haber ajansına verdiği demeçte SDG güçlerinin Şam Ordusu'na entegrasyonu ile ilgili Suriye hükümeti ile anlaştıklarını söyledi.

AFP'in 13 Ekim'de yayınladığı mülaketta Abdi, iki tarafın SDG askerleri ve SDG kontrolündeki bölgelerdeki iç güvenlikten sorumlu Asayiş güçlerinin Şam'a bağlanma mekanizması için "ön anlaşma" yapıldığını ifade etti.

Suriye hükümetine yakın yayın yapan Suriye Televizyonu da 12 Ekim'de yayınladığı bir haberde Şam ve SDG arasında varılan mutabakat hakkında detaylara yer verdi.

Habere göre SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonu kapsamında Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde üç adet tümen kurulacak.

Büyük kısmını halihazırda SDG'nin kontrol ettiği bölgelerde kurulan bu tümenlere SDG komutanları liderlik edecek.

Grup ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki yerel liderlik pozisyonlarını da muhafaza edecek.

SDG'ye yakınlığıyla bilinen ANHA haber ajansının aktardığına göre Mazlum Abdi, Şam yönetimi ile müzakereler hakkında verdiği bir demeçte "anayasal reformlar" ve SDG'nin savunma bakanlığına katılması gibi konular hakkında müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Görüşme trafiği

Abdi, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ile 7 Ekim'de Şam'da bir araya gelmişti.

Abdi, son açıklamalarında bu görüşmelerin tarafların 10 Mart'ta imzaladığı mutabakatın hayata geçirilmesi için atılan "en önemli adımlardan biri" olduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da geçtiğimiz hafta Haseke'yi ziyaret etmişti.

Barrack, Mazlum Abdi ve Suriye lideri Ahmed Şara ile görüşmüş, daha sonra SDG'nin Şam'a entegrasyonu konusunda "ivme" kazanıldığını söylemişti.

Şara ve SDG lideri Mazlum Abdi tarafından imzalanan 10 Mart mutabakatı, Suriye'deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarının güvence altına alınmasını öngörüyor.

Anlaşma ayrıca SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam'a bağlanmasını ve SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyor.

Taraflar, mutabakatı yıl sonuna kadar hayata geçirmek üzere harekete edileceğini duyurmuştu, ancak anayasal güvenceler ve Suriye'nin devlet yapısı gibi konulardaki fikir ayrılıkları dolayısıyla görüşmelerde zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

