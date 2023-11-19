Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan kafilenin Mısır'a ulaşması açıklandı

Dışişleri Bakanlığı, Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan 87 kişilik kafilenin Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştığını açıkladı. Grubun Kahire'ye getirileceği ve yarın ülkelerine döneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan 87 kişilik kafilenin Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (19 Kasım) vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı. Söz konusu grup önce Kahire'ye getirilecek. Yarın ise havayoluyla ülkemize intikal etmeleri öngörülüyor. Ayrıca ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin tedavi amacıyla yarın ülkemize getirilmesi planlanıyor" denildi. - ANKARA