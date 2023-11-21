Türk ve KKTC Vatandaşları Gazze'den Mısır'a Geçti

TÜRK ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişilik grup Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı. Grup, yarın Türkiye'ye getirilecek.

TÜRK ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişilik grup Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı. Grup, yarın Türkiye'ye getirilecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişilik grup Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı. Söz konusu grup, yarın uçakla Kahire'den İstanbul'a getirilecek.