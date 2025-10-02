Türk Vatandaşlarının Durumu Takip Ediliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, Sumud Filosu'nda el konulan teknelerdeki Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşların durumu yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulundu. Vatandaşların aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.