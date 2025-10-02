Haberler

Türk Vatandaşlarının Durumu Takip Ediliyor

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşların durumu yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulundu. Vatandaşların aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.

