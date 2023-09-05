Türk vatandaşı Tayland'da dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otele düzenlenen operasyonda, 43 yaşındaki O.G. isimli Türk vatandaşı 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı.

Tayland Özel Harekat (CIB) ekipleri başkent Bangkok'ta bir otele düzenlendikleri operasyonda Türk vatandaşını gözaltına aldı. Bangkok'ta spor eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen 43 yaşındaki O.G.'nin eğitim verdiği maddi durumu iyi olan bekar kadınlarla önce duygusal ilişki kurduğu, daha sonra ise kadınlardan yatırım amaçlı yüklü miktarda borç para alarak ortalıktan kaybolduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Taylandlı bir kadın Bangkok'ta bulunan Udom Suk Polis Merkezi'ne yaptığı şikayette, O.G. ile spor salonunda tanıştıktan sonra bir süre arkadaşlık yaptıklarını ve kendisine ismini Ryan olarak tanıtan spor hocasına "otomobil ve kişisel bakım" sektörlerinde yatırım yapması için yüklü miktarda para verdiğini belirtirken, sonrasında O.G.'nin ortalıktan kaybolduğunu ifade etti. Yaptığı yatırımın daha sonra başkalarına satıldığını öğrenen kadının, dolandırıldığını anlaması üzerine polise şikayette bulunduğu kaydedildi. Yaklaşık 10 yıldır hakkında benzer birçok suçlama bulunan O.G.'nin Udom Suk Polis Merkezi'ndeki sorgusunda tüm suçlamaları reddettiği belirtilirken, Tayland Polisi tarafından soruşturma başlatıldı. - BANGKOK