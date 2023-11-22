Türk taşımacılık şirketine ait tır, Yunanistan'da köprüden düştü
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Türk taşımacılık şirketine ait bir tırın, Selanik yakınlarındaki Kalohoriu bölgesindeki köprüden düştüğü bildirildi. Kazada tır şoförü hafif yaralandı.
Türk taşımacılık şirketine ait bir tırın, Selanik yakınlarındaki Kalohoriu bölgesindeki köprüden düştüğü bildirildi.
Yunan medyasına yansıyan haberlerde, sabah meydana gelen olayda, tırın köprünün demirlerine çarparak düştüğü belirtildi.
Haberde, Türk vatandaşı 55 yaşındaki şoförün kazada hafif yaralandığı Papanikolau Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Uzmanlar, yağışlı havalarda yolların kaygan olması nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Dünya