Türk Sivil Toplum Kuruluşları Libya'ya Yardım Elini Uzatıyor

Türk sivil toplum kuruluşları 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya'ya hijyen kitleri ve temel ihtiyaç malzemeleriyle destek oluyor.

Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketinin ardından yapılan uluslararası yardım çağrısına Türk sivil toplum kuruluşları kayıtsız kalmıyor. Gönüllü kuruluşlar temiz suya ve insani ihtiyaçlara erişimin kısıtlı olduğu ülkeye ekiplerini ve temel ihtiyaç malzemelerini sevk ederek desteğini sürdürüyor.

Dünyada art arda yaşanan doğal afetlerin neden olduğu ihtiyaçlara bilgi ve tecrübesiyle yardım ulaştıran Yeryüzü Doktorları Derneği, Libya'ya hijyen kiti ve temel ihtiyaç malzemeleriyle destek oldu. Dernek yaklaşık 2 milyon insanın etkilendiği sel felaketinin yaşandığı bölgeye içerisinde şampuan, kişisel hijyen ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu destek paketleri gönderdi. İstanbul'da yer alan dernek merkezinde destek paketlerini hazırlayan ekip, Libya'ya gitmek üzere saatler içinde İzmir'e ulaştı ve AFAD koordinasyonundaki yardım gemisiyle yola çıktı.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden, gönderdiği malzeme desteğinin yanında ikinci gönüllü ekibini de teyakkuzda bekleten dernek, uzman doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan sağlık ekibini ihtiyaç talebi doğrultusunda bölgeye intikal ettirecek.

Bilanço ağır

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası, Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde şu ana kadar 11 bin 300 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 100 kişi ise kayboldu. Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi dün yaptığı açıklamada, can kaybının 18-20 bini bulabileceğini belirtmişti. Selden en çok etkilenen Derna'da iki baraj çökmüş, 30 milyon metreküpten fazla su şehre dağılmıştı. - TOBRUK