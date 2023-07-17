Türk Savaş Gemileri Kuzey Kıbrıs'a Ziyaret Gerçekleştirecek

Türk savaş gemileri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49'uncu yıl dönümü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı'na ziyaret gerçekleştirecek.

Türk savaş gemilerinin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49'uncu yıl dönümü kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı'na ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gaziantep (F-490) ve TCG Zıpkın'ın (P-336) Girne Limanı'na gelecekleri ve gemilerden birinin halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 20 Temmuz günü saat 10.00-12.00 ve 14.00-18.00 saatlerinde TCG Gaziantep (F-490) Fırkateyni'nin Girne Turizm Limanı açıklarında bulunacağı ve TCG Zıpkın (P-336) Hücumbotu'nun da Girne Limanı'nda halkın ziyaretine açılacağı ifade edildi.