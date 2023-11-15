Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarında Ziyaret Gerçekleştirdi

Türk savaş gemileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yılı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştirdi.

Türk savaş gemileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yılı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştirdi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Kasım KKTC'nin 40. kuruluş yılı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Fırkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti (F-504), KKTC'de liman ziyaretinde bulundu.

Ayrıca 10.00-17.00 (TSİ 11.00-18.00) saatlerinde TCG Giresun (F-491) Girne Yat Limanı önlerinde alargada, TCG Burakreis (S-359) Girne Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacak.