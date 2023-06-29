Türk Kızılayı, Yemen'de 1350 aileye kurban eti dağıttı

Türk Kızılayı'nın, Yemen'in Aden ve Lahec kentlerinde 1350 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttığı belirtildi.

Türk Kızılayı Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesilen kurbanlıkların etinin Aden'de 950, Lahec'te de 400 olmak üzere 1350 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldığını söyledi.

Toplamda 3000 aileye Yemen Kızılayı ve Yüksek Yardım Komitesi işbirliğinde dağıtımların yapılacağını ifade eden Ubeyd, bayramın üçüncü gününe dek sürecek et dağıtımının Aden, Ebyen, Lahec ve Ed-Dali kentlerinde yoksullar, özel ihtiyaç sahipleri, yetimler ve iç göçmenlerin de olduğu 3 bin aileyi kapsayacağı bilgisini verdi.

Türk Kızılayı, Yemen'de iç savaşın başından bu yana savaş mağdurlarına çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil, 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.