Türk Kızılayı Libya'daki sel felaketine yardım gönderdi

Türk Kızılay ekibi, Libya'daki sel felaketi nedeniyle ilk etapta bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağıyla Libya'ya ulaşan Türk Kızılayın 6 kişilik ekibi, yardım faaliyetleri kapsamında ilk etap için acil insani yardım malzemelerini bölgeye götürdü. Libya Kızılayı ile irtibat halinde çalışmalarını yürütecek ekip, belirlenen ihtiyaca göre yardım çalışmalarına devam edecek.