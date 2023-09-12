Türk Kızılayı, Libya'daki sel felaketinde yardım çalışmalarına başladı
Libya'da meydana gelen sel felaketi sonrası Türk Kızılayı, bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye gibi yardım malzemeleri gönderdi. Yardım çalışmaları Libya Kızılayı ile işbirliği içinde devam edecek.
Libya'daki büyük sel felaketi sonrası Türk Kızılay, bölgede yardım çalışmalarına başladığını duyurdu. İlk etapta bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye ulaştırıldı.
Belirlenen acil ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan Türk Kızılay hazırladığı insani yardım malzemelerini kargo uçağına yükleyerek Libya'ya ulaştırdı. Askeri kargo uçağıyla Libya'ya ulaşan 6 kişilik ekip, selzedelere yönelik gerçekleştirilecek yardım faaliyetleri kapsamında ilk etapta çadır, battaniye, gıda ve hijyen kolisinden oluşan acil insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.
Libya Kızılayı ile irtibat halinde yardım çalışmalarını gerçekleştirecek olan Türk Kızılay, belirlenen ihtiyaca göre yardım çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.