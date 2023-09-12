Türk Kızılayı, Libya'daki sel felaketinde yardım çalışmalarına başladı

Libya'da meydana gelen sel felaketi sonrası Türk Kızılayı, bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye gibi yardım malzemeleri gönderdi. Yardım çalışmaları Libya Kızılayı ile işbirliği içinde devam edecek.