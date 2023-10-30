Türk Kızılayı İsrail'in Filistin Kızılayı'nın depolarını vurmasını kınadı

Türk Kızılayı İsrail'in hava saldırıları ile Türk Kızılay'ının destek sağladığı Filistin Kızılayı'nın depolarını vurmasını kınadı.

İsrail hava saldırıları ile Gazze'de Filistin Kızılay'ının depolarını vurması üzerine Türk Kızılayı kınama mesajı yayımladı. Türk Kızılayı tarafından yayımlanan mesajda, "Gazze'de inşasına Türk Kızılay olarak destek sağladığımız Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiperane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA