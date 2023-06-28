Türk Kızılay Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıyor

Türk Kızılay Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere kesilen kurbanlıkların etini dağıtmaya başladı. Yemen Kızılayı ile işbirliği halinde toplam 3 bin aileye et ulaştırılacak.

Türk Kızılay Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmaya başladı.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay olarak geçici başkent Aden'de ihtiyaç sahibi ailelere kesilen kurbanlıkların etini ulaştırmaya başladıklarını belirtti.

Ubeyd, yapılan bağışlar kapsamında Yemen Kızılayı ile işbirliği halinde Aden, Ebyen, Lahic ve Dali kentlerinde toplam 3 bin aileye et ulaştırılacağını ifade etti.

Kızılay yetkilisi Ubeyd, bayramının üçüncü gününe dek sürecek et dağıtımının yetimler, iç göçmenler ve özel ihtiyaç sahiplerini de kapsayacağını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay, Yemen'de iç savaşın başından bu yana savaş mağdurlarına çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil, 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.