Türk Kızılay, Irak'ta 50 büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi gerçekleştirdi

Türk Kızılay, Irak'taki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 50 büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi gerçekleştirdi. Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili İsmail Atik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Irak'ta kurban faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Kurban etlerini ihtiyaç sahibi bölge halkına dağıtacaklarını dile getiren Atik, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Türk Kızılay, Irak'taki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 50 büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili İsmail Atik, AA muhabirine Erbil'deki kurban kesim noktasında yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak her yıl olduğu gibi Irak'ta kurban faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Atik, "Bu yıl da 50 büyükbaş hayvan ve 350 hisseyle, Türkiye'den bağışçılarımızın bağışlarıyla hayvanların kesimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kurban etlerini ayırt etmeden ihtiyaç sahibi bölge halkına dağıtacaklarını dile getiren Atik, bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.