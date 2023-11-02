Türk Kızılay Genel Müdürü İsrail'in saldırıları sonrası Filistin'i ziyaret etti

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Filistin'i ziyaret etti. Altan, Filistin Kızılayı yetkilileriyle bir araya gelerek yardım çalışmalarını değerlendirdi.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması çabaları kapsamında işgal altındaki Filistin'i ziyaret etti.

Altan, 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Ürdün ve Filistin'i kapsayan bölge ziyareti kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Kızılayı'nda temaslarda bulundu.

Altan, Filistin Kızılayı Genel Merkezinde, kurumun Başkanı Dr. Yunus el-Hatib ve Genel Müdürü Mervan Ceylani ile bir araya geldi.

Filistin Kızılayı Başkanı Hatib ve Genel Müdürü Ceylani, ziyareti için Altan'a teşekkür ederek, sahadaki gelişmeler konusunda Altan'a bilgi verdi.

Burada konuşan Hatib, Gazze'ye yönelik yoğun bir yardım kampanyası olduğunu, ancak sorunun, bu yardımların Gazze'ye yeterince ulaştırılamaması ve ateşkesin sağlanmaması olduğunu vurguladı.

Altan'ın ziyaretini, Filistin halkı ve Filistin Kızılayı ile dayanışma amacıyla düzenlenen bir ziyaret olarak değerlendiren Hatib, "Türk Kızılay tüm zorlu şartlar altında her zaman yanımızda durdu." dedi.

Burada AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Altan, Türk Kızılay olarak, kardeş kuruluş Filistin Kızılayı ile birlikte büyük bir ailenin üyesi olduklarını kaydederek, "İlk günden itibaren kendileriyle irtibattayız. Kendilerine ihtiyaç duydukları yardımları göndermeye çalışıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Genel Müdürü, ziyaretine ilişkin, "Bizzat gelip ziyaret etmek istedim. Başsağlığı dileklerimizi, üzüntülerimizi iletip, nelere ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bilgi almak için buraya geldim. Kendileriyle görüştük, bundan sonraki süreci birlikte takip edeceğiz ve ülkemizde toplanacak yardımları Gazze'ye ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına ilişkin, Türkiye'den bugüne kadar 10 uçakla yardım gönderildiğini ve bir geminin gönderilmesinin de planlandığına işaret eden Altan, bu yardımların ulaştırılması için Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yardımlara tamamen açılmasının önemini vurguladı.

21. yüzyılın utancı

Altan, Gazze'ye yönelik insani yardım koridorunun şu anki sayıda çok yetersiz olduğuna dikkati çekerek, başta yakıt olmak üzere, Gazze'deki 2 milyondan fazla insanın ihtiyacı olan düzeyde yardım aracının içeri girmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki bazı hastanelerin yakıt sıkıntısı ve saldırılar nedeniyle hizmetini durdurmak zorunda kaldığına işaret eden Altan, "Dünyanın, bu mağduriyete bir an önce son verilmesi ve insani yardım koridorunun açılması için destek vermesi, gayret göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde 21. yüzyılda çok büyük bir utançla karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

Altan, İsrail'in hastaneleri hedef alması konusunda da, şunları kaydetti:

"Uluslararası insancıl hukukun burada işletilmesi gerekiyor. İnsanların sağlık hizmetine ve insani yardıma ulaşabilmesi ve güven içinde olabilmesi lazım. Bir hastaneye 14 bin, bir hastaneye 30-40 bin insan sığınmış durumda. Bu insanlar hastanelerin güvenli yerler olduklarını bildikleri için oraya sığındılar. Şu anda oralar tehdit ediliyor, çevresi bombalanıyor. Bu insanlara bu korkuyu yaşatmamak gerekiyor."