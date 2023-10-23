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Türk Kızılay Genel Başkanı Azerbaycan'da Yetimhaneyi Ziyaret Etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir yetimhaneyi ziyaret etti. Yılmaz, yetimhanedeki çocuklarla ilgilenerek hijyen eğitimine katıldı ve oyuncak hediye etti.