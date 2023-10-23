Türk Kızılay Genel Başkanı Azerbaycan'da Yetimhaneyi Ziyaret Etti
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Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir yetimhaneyi ziyaret etti. Yılmaz, yetimhanedeki çocuklarla ilgilenerek hijyen eğitimine katıldı ve oyuncak hediye etti.
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir yetimhaneyi ziyaret etti.
Yılmaz, Azerbaycan devletine bağlı 3 Numaralı Yetimhaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Azerbaycan Kızılay yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette Yılmaz, çocuklara yönelik düzenlenen hijyen eğitimine katıldı.
Yılmaz, Azerbaycan Kızılay eğitmenlerine sertifika verdi ve çocuklara da hijyen paketleri dağıttı.
Yetimhane hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, çocukların gösterilerini izledi. Çocuklar, Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğine ilişkin şarkılar söyledi, şiirler okudu ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk dansları gösterisi yaptı.
Yılmaz, yetimhanedeki küçük çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara oyuncak hediye etti.