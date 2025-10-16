Türk Kızılay, Gazze'deki Sivillere Gıda Yardımı Ulaştırıyor

TÜRK Kızılay, Gazze'de yıkımın en yoğun olduğu bölgelerde yaşayan sivillere gıda yardımı ulaştırdığını duyurdu. Temel ihtiyaç malzemelerine kısıtlı ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

Gazze'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, aşevi aracılığıyla da her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Yeni yardım tırlarının geçişindeki artışla insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Kızılay, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.