Türk Kızılay, Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerini Hızlandırdı

İSTANBUL, TÜRK Kızılay, Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından insani yardım çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu. Bölgedeki aşevleri aracılığıyla her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran Kızılay, kavurma konservelerinin Gazze'ye girişini de hızlandırıyor.

Ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması sonucu Türk Kızılay, Gazze'deki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Derilbalah'taki Kızılay Aşevi'nde her gün binlerce kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına dağıtılıyor.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kızılay Aşevi, mevcut durumda 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Gazze'ye ulaşan yeni yardım malzemeleriyle bu kapasitenin kısa sürede daha da artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı döneminde bağışçıların desteğiyle hazırlanan ve şu anda Mısır Kızılayı depolarında bulunan kavurma konservelerinin önümüzdeki günlerde Gazze'ye girmeye başlayacak. Türk Kızılay, aşevleri ve uluslararası ortakları aracılığıyla bölgede sıcak yemek, temiz su ve temel gıda desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor."