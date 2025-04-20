Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Türk Kızılay'dan Gazze'ye Acil İnsani Yardım Çıkışı

Türk Kızılay'dan Gazze'ye Acil İnsani Yardım Çıkışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Gazze'de devam eden insani krize dikkat çekerek, bölgedeki gıda stoklarının azaldığını ve acil yardım çağrısında bulundu. Kızılay Genel Başkanı, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

TÜRK Kızılay, Gazze'nin Derilbelah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stoklarının azaldığını belirtti. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Gazze'ye acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "İsrail ve Hamas arasında ocak ayında sağlanan ve yaklaşık iki ay devam eden ateşkesin bozulmasının ardından bölgedeki insani felaket her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail güçlerinin 2 Mart itibariyle yardım sevkiyatını durdurduğu Gazze'de yüz binlerce insan yeniden kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Derilbelah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stokların hızla azaldı. Ateşkesin bozulmasıyla yeniden yükselişe geçen gıda enflasyonu ise yerelden gıda teminini zorlaştırıyor. Bölgede devam eden askeri operasyonlar nedeniyle Türk Kızılay'ın içme suyu dağıtımı sağladığı su kaynakları da zarar gördü" denildi.

'GAZZE'DE ATEŞKES HAYATİ BİR İHTİYAÇ'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları söyledi:

" Gazze'deki insani felaket, tüm dünyanın gözü önünde bir buçuk yıldır devam ediyor. Türk Kızılay olarak ilk günden beri Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak sınır kapılarından insani yardım geçişine izin verilmemesi, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüz binlerce insanı akut açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ciddi sağlık sorunlarına mahkum ediyor. Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Türk Kızılay olarak, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.