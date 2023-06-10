Türk kargo gemisi İtalya'dan ayrıldı

Türkiye'den Fransa'ya giderken kaçak binmiş düzensiz göçmenlerin alıkoyma girişimi üzerine İtalya güvenlik güçlerinin dün kurtarma operasyonu düzenlediği Türk kargo gemisinin bugün İtalya'dan ayrıldığı bildirildi.

Dünya genelindeki sivil deniz trafiğini gösteren "MarineTraffic" isimli internet sitesine göre, dün İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla kurtarılan ve geceyi Napoli açıklarında geçiren Türk bayraklı kargo gemisi GALATA SEAWAYS, İtalyan makamlarının incelemelerini tamamlamasının ardından öğle saatlerinde Fransa'daki varış limanına doğru hareket etti.

Diğer yandan İtalyan ANSA ajansının haberinde, gece saatlerinde olayla ilgili soruşturma başlatan Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının gemi kaptanının ifadesine başvurduğu belirtildi.

Haberde gemi kaptanının, motor dairesinde dolaşan bıçaklı iki kişi gördüğünü, daha sonra bu kişilerin diğer göçmenlerle bir araya geldiği için alarm verdiğini aktardığı kaydedildi.

Ayrıca savcılığın, 2'si kadın 15 göçmenden 3'ünü silah taşımakla suçladığı ifade edilen haberde, gemide arama yapan İtalyan güvenlik güçlerinin de iki bıçak, bir de maket bıçağı ele geçirdiği aktarıldı.

Bu arada, gemiden çıkarıldıktan sonra Napoli Emniyet Müdürlüğüne götürülen 15 göçmenden 4'ü sağlık sorunları sebebiyle hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlar arasında hamile bir kadın, genel durumu kötü olan bir kişi, ayak bileği kırık olduğu düşünülen ve şiddetli hipotermi geçiren birer kişi bulunuyor.

ANSA'nın geçtiği diğer bir haberde ise düzensiz göçmenlerin kimlik bilgilerinin de güncellendiği belirtilerek 15 göçmenden 9'unun Iraklı, 4'ünün Suriyeli, 1'inin İranlı olduğu, hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Olay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarılmıştı.

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, "MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Olayla ilgili İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da dün bir forumda yaptığı ilk açıklamada, "Napoli yakınlarında, kaçak göçmenler tarafından alıkonulan bir Türk gemisi var. Gemiye İtalyan özel kuvvetleri müdahale ediyor. Onlar, geminin kontrolünü tekrar ele aldılar ve mürettebatı serbest bırakıp kaçak göçmenleri etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. Nasıl geliştiğini bilmediğimiz şekilde 15 kaçak göçmen var, bunlardan 2-3'ü silahlı. Bu kişiler, 22 kişilik mürettebatı alıkoyup Türk gemisinin kontrolünü ele geçirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Crosetto, daha sonra gece saatlerinde Twitter'daki hesabından yaptığı "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti. San Marco birliğinin mensuplarını, polisleri, mali polisleri harika bir işbirliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum. Tebrikler." paylaşımıyla operasyonun güzel sonuçlandığını duyurmuştu.