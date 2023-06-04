Türk Kahvaltısı Avrupa ve Uluslararası Medya Temsilcilerine Tanıtıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle düzenlediği etkinlikte, Türk kahvaltısını Avrupa ve uluslararası medya temsilcilerine tanıttı.

Büyükelçi Kaymakcı'nın konutundaki kahvaltı etkinliğinde, geleneksel Türk kahvaltısında yer alan lezzetler, Brüksel'de görev yapan gazetecilere ikram edildi.

Etkinlikte, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, İrlanda, Finlandiya, Yunanistan gibi ülkelerin ve Avrupa basın organlarının Brüksel'deki temsilcilerine konuşan Kaymakcı, haziran ayının ilk pazar gününün "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesi çabalarını desteklemek ve Türk kahvaltısını dünyaya tanıtmak adına son 2 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Türk kahvaltı kültürünün aileleri ve dostları bir araya topladığını ifade eden Kaymakcı, kahvaltının Türk halkı için önemini anlattı.

Kaymakcı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu kültürlerin toplamının Türk mutfağının emsalsiz zenginliğini oluşturduğunu, Anadolu, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Akdeniz ve Karadeniz gibi birçok kültürün izlerini taşıyan Türk mutfağında, günün en önemli öğünü kahvaltının zengin, çeşitli ve sağlıklı olduğunu vurguladı.

Davete katılan gazetecilere, Türk kahvaltısında tüketilen simit, peynir, zeytin, yeşillikler, menemen, börek, sucuk, helva ve Türk çayı gibi lezzetler sunuldu.