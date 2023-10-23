Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak Gazze için yardım malzemelerini taşıyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mısır'a hareket ettiğini bildirdi. Bakanlık, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığını ve hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiğini açıkladı. Diğer yardım uçaklarının hazırlıkları ise devam ediyor.
MSB: "Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan uçak Mısır'a hareket etti"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye sağlık malzemelerinin yer aldığı yardımları taşıyan askeri uçağın Mısır'a hareket ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık faaliyetleri devam ediyor" ifadelerine yer verildi.