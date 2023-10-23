Haberler ›› Dünya ›› Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak Gazze için yardım malzemelerini taşıyor

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak Gazze için yardım malzemelerini taşıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mısır'a hareket ettiğini bildirdi. Bakanlık, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığını ve hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiğini açıkladı. Diğer yardım uçaklarının hazırlıkları ise devam ediyor.