Türk Firmaları FachPack 2025 Fuarı'nda Yoğun İlgi Gösterdi

İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde 23-25 Eylül arasında düzenlenen FachPack 2025 Uluslararası Ambalaj Fuarı'na Türk firmaları yoğun ilgi gösterdi. "Ambalajda dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen fuarda dijitalleşme, AB düzenlemeleri, malzeme yenilikleri ve sürdürülebilirlik öne çıkan konular arasında yer aldı.

Fuara Almanya 740 firma ile katılırken, Türkiye 107 firmayla en fazla katılım sağlayan ikinci ülke oldu. Türkiye'yi 62 firmayla İtalya, 54 firmayla Polonya, 51 firmayla Avusturya ve 46 firmayla Hollanda takip etti. Türk pavilyonları, sürdürülebilir ve yenilikçi ambalaj çözümleriyle uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Fuarın ilk gününde, Münih Ticaret Ataşeleri Ali Bayraktar ve Recep Aslan da Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek desteklerini sundu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alican Duran, fuarla ilgili şunları söyledi:

"İİB bünyesinde 13 olmak üzere toplam 107 firma Türkiye'den fuara katıldı. Her yıl Türkiye ambalaj sektörü istikrarlı bir şekilde büyüyor. Amacımız, Türk ambalajının gücünü Avrupa'ya göstermek ve ihracat potansiyelimizi artırmaktır. Burası çok kalabalık olmayan, fakat çok sayıda profesyonelin ziyaret ettiği, gerçekten iyi anlaşmaların yapılabileceği bir fuar. Katılan firmalarımızın beklentisi yüksek."

Bu tür fuarların yeni iş bağlantıları kurmak ve global trendleri takip etmek açısından büyük önem taşıdığını belirten Duran, "FachPack 2025'te Türk firmalarının sergilediği ürünler ve sürdürülebilir tasarımlar, katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı" dedi.