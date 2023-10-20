Haberler ›› Dünya ›› Türk F-16 Uçakları Azerbaycan'a Geldi

Türk F-16 Uçakları Azerbaycan'a Geldi

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenleyeceği ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları, Azerbaycan'a geldi. Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak ve 'Mustafa Kemal Atatürk 2023' ismi verilen tatbikata katılacak Türk F-16 uçaklarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi. Tatbikat, 23-25 Ekim tarihlerinde başkent Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak.