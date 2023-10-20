Türk F-16 Uçakları Azerbaycan'a Geldi
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Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenleyeceği ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları, Azerbaycan'a geldi. Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak ve 'Mustafa Kemal Atatürk 2023' ismi verilen tatbikata katılacak Türk F-16 uçaklarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi. Tatbikat, 23-25 Ekim tarihlerinde başkent Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak.
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenleyeceği ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları, Azerbaycan'a geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak ve "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikata katılacak Türk F-16 uçaklarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.
Tatbikat, 23-25 Ekim tarihlerinde başkent Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak.