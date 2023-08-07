Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Janos Hovari Hayatını Kaybetti

Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Janos Hovari'nin 68 yaşında vefat ettiği açıklandı. Hovari, Türkolojiye olan katkıları ve Macaristan ile Türk Devletleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yaptığı büyük katkılarla tanınıyordu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Janos Hovari, 68 yaşında yaşamını yitirdi.

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev imzasıyla yayımlanan taziye mesajında "Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Sayın Janos Hovari'nin zamansız vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ve şahsım adına Sayın Janos Hovari'nin ailesine, Türkoloji dünyasına ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığına başsağlığı dileklerimi iletiyor, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır temenni ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını Türkolojiye adamış ve büyükelçi olarak verdiği üstün hizmetlerle Macar diplomasisinde saygın bir yer edinmiş olan Sayın Hovari, yaşamı boyunca Macaristan ile Türk Devletleri arasındaki kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Macaristan'ı ve Macar halkını, kardeş Türk Devletleri ve halklarıyla yakınlaştırmak için gösterdiği özverili çabalar ve profesyonelliği kayda değer bir başarı sağlamıştır. Değerli katkıları unutulmayacak ve hatırası sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaktır."

Janos Hovari kimdir?

1955 yılında doğan Hovari, Macaristan'ın, 2000-2004 yıllarında İsrail, 2012-2014 yıllarında Kuveyt ve 2012-2014 yıllarında Türkiye Büyükelçiliği görevini üstlenmiş, 2010-2012 yıllarında 2 yıl süreyle Macaristan Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Müsteşarı olarak çalışmıştı.

Hovari, son olarak TDT Macaristan Temsilciliği İcra Direktörlüğü görevini yürütüyordu.