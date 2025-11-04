Haberler

TÜRK Devletleri Teşkilatı 18. Aksakallar Konseyi Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti

TÜRK Devletleri Teşkilatı 18. Aksakallar Konseyi Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti
Güncelleme:
TÜRK Devletleri Teşkilatı'nın 18. Aksakallar Konseyi toplantısı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan ülkelerin temsilcileri, Türk Dünyası'nın birlik ve bütünleşmesi için önemli kararlar aldıklarını vurguladılar.

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 18'inci Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki toplantıya; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Aksakalları katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı 18'inci Aksakallar Konseyi toplantımızı can Azerbaycan'da gerçekleştirdik. Bu başarılı organizasyon için can Azerbaycan'ımızın ilgili makamlarına ve nazik ev sahiplikleri için Azerbaycan Aksakalımız Hasan Hasanov'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının, Türk Dünyası'nın birlik ve bütünleşme sürecinde yeni ufuklar açmasını temenni ettiğini belirten Yıldırım, "'Doğu ve Batı'nın Buluşma Noktası' ve 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temalarıyla Budapeşte ve Gebele'de gerçekleştirilen iki zirvemizde de önemli kararlar alındı. Devlet Başkanlarımızca imzalanan her iki zirvenin bildirilerinde teşkilatımızı ileri taşıyacak, yükselen iş birliğimize ivme kazandıracak maddeler yer almaktadır. Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfı'na tam üyeliği, Türkmenistan'ın Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı'na gözlemci üyeliği, KKTC'nin Türk Akademisi'ne gözlemci üyeliği gibi kararlarla Türk Devletleri'nin Türk İş Birliği Teşkilatı nezdindeki temsilleri genişlemiş ve güçlenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Gebele Zirvesi'nde imzalanan 'TDT+' formatının, teşkilatlarının küresel iş birliklerinin ve tanınırlığının ivme kazanmasını sağlayacağını kaydeden Yıldırım, "TDT bünyesinde halihazırda var olan 'Gözlemci Üyelik' ve 'Ortaklık' iş birliği modellerine nazaran daha esnek bir diyalog imkanı sunan 'TDT+' formatının, teşkilatımızın uluslararası temas trafiğini artıracağına inanıyorum. Aksakallar Konseyimizin girişimiyle başlatılan 'Ortak Türk Alfabesi' çalışmaları, Konseyimizin himayesinde Türk Akademisi tarafından hassasiyetle yürütülmüş ve sonuçta 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde geniş bir mutabakata varılmıştır. Bu uzlaşı, ortak kültürel kimliğimizin daha da güçlenmesi ve gelecek nesillere aktarılması bakımından kritik bir önem taşımaktadır" dedi.

Yıldırım, "1926 Bakü Türkoloji Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü ve Türk halkları için bir dönüm noktası mahiyetinde olan, 'Türk dilleri için ortak Latin alfabesinin kabulü' kararını; 2026'da TDT öncülüğünde, ülkelerimizin tüm ilgili kurumları ve kardeş Türk İş Birliği Teşkilatlarının destekleriyle Ortak Türk Alfabesi konusunun tarihi, bilimsel, kültürel ve hukuki tüm veçhelerine temas eden kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirmeliyiz. Geçmişin hatırasını yad etmenin ötesinde geleceğe dönük ortak yürüme irademizin bir tescili olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı, mevcut kazanımlarını daha ileriye taşıyacak, yalnız dayanışma değil, tam entegrasyon hedefiyle yoluna devam etmelidir" açıklamasında bulundu.

Türk dünyasının jeopolitiğine, kültürüne ve ortak tarihine uygun bir model geliştirmeleri gerektiğini bildiren Yıldırım, "Bu modelin ana eksenleri; ekonomik bütünleşme, ulaştırma ve enerji hatlarının entegrasyonu, kültür ve eğitimde ortak kimlik, dijitalleşme ve yapay zeka alanında ortak veri ve dil altyapısı, savunma ve siber güvenlikte ortak strateji olmalıdır. Aksakallar Konseyimiz; TDT'nin, bu alanlarda atılacak somut adımlarla ortak irade ve müşterek gelecek bilincinden doğan bir birliğe taşınması ve güçlenmesi için çalışmalarını daha da artırarak gayretlerini devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
