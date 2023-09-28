Türk araştırma gemisi Lübnan'da balık ekosistemini araştıracak

Türkiye'ye ait Akdeniz Araştırma 1 gemisi, Lübnan kara sularında balık ekosistemini araştırmak amacıyla yola çıktı. Gemi, Lübnan Hükümeti ve FAO işbirliği kapsamında su ürünleri ve balık popülasyonu ile ilgili araştırmalar yapacak.

- "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştıracak

Lübnan'da 15 günlük çalışma yapacak olan gemi ekibi, Antalya'da limanından yola çıktı.

15 Ekim'e kadar Lübnan'da gerçekleştirilen çalışmalar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'ya bildirecek

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker:

"Balık yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyoruz"

" Başarılar bize hem ülkede hem de uluslararası alanda yeni çalışma alanları ve fırsatları sağlıyor"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularında balık ekosistemine ilişkin çalışma gerçekleştirmek üzere yola çıktı. 15 Ekim'e kadar Lübnan'da gerçekleştirilen çalışmalar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'ya bildirecek.

Lübnan Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasındaki iş birliği çerçevesinde Lübnan'da 15 günlük çalışma yapacak olan gemi ekibi, Antalya'da limanından yola çıktı. Gemi mürettebatı için Antalya Limanında uğurlama töreni düzenlendi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, törende yaptığı konuşmada, Lübnan Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasındaki işbirliği çerçevesinde geminin Lübnan kara sularındaki su ürünleri ve balık popülasyonu ile ilgili araştırmalarda bulunacağını söyledi.

"Balık yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyoruz"

Geminin 2 yıldır Lübnan'da araştırma faaliyetlerinde bulunduğunu dile getiren Türker, "Ülkemiz özellikle su ürünleri konusunda dünya ortalamasının üzerinde bir artış gösteriyor. Balık yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyoruz. Levrek ve Çupra üretiminde dünya lideriyiz. Son yıllarda Karadeniz somonunda başarılı gelişmeler kaydediyoruz. Enstitülerimizin yapmış olduğu çalışmalarda sağlanan başarılar bize hem ülkede hem de uluslararası alanda yeni çalışma alanları ve fırsatları sağlıyor. Nitekim bugün "Akdeniz Araştırma 1" gemimizin Lübnan'a gitmesi de bunun bir sonucudur. Özellikle FAO'nun 2019 yılında Lübnan karasularında 8 metre ile 800 metre arasındaki derinlikte hangi tur balık çeşitlerinin olduğu yönünde açılan ihaleyi enstitümüz kazandı. 2020 yılında Covid'den dolayı yapılamadı, 2021 yılında yapıldı. Geçen yıl da aynı çalışmayı yaptık" dedi.

"Ekiplerimiz çalışmalarını raporlayacaklar ve FAO'ya bildirecekler"

Geminin 2 günlük seyahat sonrası Lübnan'da olacağını ve 15 Ekim'e kadar Lübnan'da kalacağını belirten Türker, "Ekiplerimiz çalışmalarını raporlayacaklar ve FAO'ya bildirecekler. Yeni çalışma alanlarının açılması yönünde beklentilerimiz var. Gelecek yıllarda Suudi Arabistan, Libya'da da bilimsel araştırma talepleri olabilir. 10 kişilik mürettebatımız, 2 tane çok değerli araştırmacımız var. Lübnan'da Tarım Bakanlığı ekipleri ve enstitü çalışanları da ekiplerimize dahil olacak" sözlerine yer verdi.

Törenin ardından "Akdeniz Araştırma 1" 10 mürettebatı ile birlikte Lübnan'a doğru yola çıktı.