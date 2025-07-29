TÜRGEV Başkanı Yılmaz'dan Filistin Direnişine Vurgu

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, Filistinli Öğrenciler Derneği'nin (FÖDERN) düzenlediği Gençlik Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Yılmaz, "Filistin direnişi, insanlığın aynasıdır" dedi.

FÖDERN tarafından düzenlenen 5'inci Gençlik Forumu'nun kapanış töreni, İstanbul Başakşehir'de gerçekleştirildi. Programa katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, yaptığı konuşmada "Gazze'nin hafızası, gençliğin vicdanına emanettir" diyerek, gençlerin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Yılmaz, Filistin direnişinin sadece bir milletin değil, insanlığın ortak meselesi olduğunu ifade etti.

'FİLİSTİN, COĞRAFİ DEĞİL, VİCDANİ BİR MESELEDİR'

Filistin'in yalnızca bir toprak değil, insanlık onurunu temsil eden bir direniş kimliği olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu forumu gençliğin vicdanıyla yoğrulmuş, Filistin hafızasının yaşayan bir parçası olarak görüyorum. Kalplerimizin, hafızamızın ve ortak kaderimizin bu anlamlı zeminde kesişiyor olması bana büyük bir umut ve güç veriyor."

'ŞAHİTLİĞİ AĞIR, SORUMLULUĞU BÜYÜK BİR ÇAĞIN TANIKLARIYIZ'

Konuşmasında Filistin direnişini 'insan olmanın en onurlu biçimi' olarak tanımlayan Yılmaz, "Bizler, şahitliği ağır, sorumluluğu büyük bir çağın tanıklarıyız. Tüm mazlum coğrafyalarla birlikte, gözümüzün, aklımızın ve kalbimizin her gün orada olduğu bir yer daha var: Filistin" diye konuştu.

Yılmaz, Filistinli olmanın, 'anne karnında başlayan bir direniş' olduğunu ifade ederek, direnişin yalnızca savaşmak değil; umudu, sevinci ve hafızayı korumak olduğuna dikkat çekti.

TÜRGEV'DEN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE YURT, BURS VE EĞİTİM DESTEĞİ

TÜRGEV olarak gençlerin Kudüs ve Gazze farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Filistinli öğrencilerimize yurt ve burs desteği sağlıyor, 5N1KUDÜS projemizle Kudüs'ün sesi olmak isteyen gençlerin kalemlerini destekliyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz 'Gazze Okur Yazarlığı' projesiyle de Gazze'nin hafızasını insanlığın ortak vicdanına yeni bir kayıt olarak düşmeyi hedefliyoruz."

Yılmaz, konuşmasında gençlik yıllarında Filistin yürüyüşlerinde yapılan çağrıya değinerek şunları söyledi:

"Bi'r-Ruh Bi'd-Dem Nefdike ya Aksa! O söz söylendiğinde, 'Aksa' kelimesi kalbimizde bir kuş gibi çırpınırdı. Kudüs yalnızca bir coğrafya değil, kimlik ve kaderdir."

Yılmaz, "Yürüyün kardeşlerim, ayaklarınıza bir Kudüs gücü gelsin" diyerek konuşmasını sonlandırdı. FÖDERN 5'inci Gençlik Forumu, Kudüs'ün ruhunu yansıtan tiyatro gösterisi, ilahi dinletisi, ödül töreni ve kapanış videosuyla sona erdi.