Tunuslular İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Tunuslular cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Başkent Tunus'ta yer alan Fetih Camisi'nde cuma namazından çıkan göstericiler, Fransa'nın Tunus Büyükelçiliğinin de yer aldığı Habib Burgiba Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Filistin ile dayanışma eyleminde, Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler "Halk Filistin'in özgürlüğünü istiyor", "Müslüman orduları nerede", "Kanımız canımız Filistin'e feda olsun" sloganları attı.

Fransız büyükelçiliğinin önünde Fransa'ya tepki gösteren göstericiler, "Katil Macron", "Fransız Büyükelçisi sınır dışı edilsin" sloganları attı.

Başkent Tunus'un Buheyra semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca gösterici ise ABD'nin İsrail'e destek vermesini protesto etti.

Filistin'e destek gösterilerinin devam ettiği Tunus'ta Fransa ve ABD büyükelçilikleri önünde 24 saat boyunca yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.