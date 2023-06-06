Tunuslu İnsan Hakları Örgütleri, İtalya Başbakanı'nın Ziyaretine Karşı Protesto Düzenledi

Tunuslu insan hakları örgütleri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülkeyi ziyaret etmesine karşı protesto düzenledi. İtalyan hapishanelerinde tutuklu bulunan göçmenlerin ailelerinin de bulunduğu onlarca kişi, Meloni'nin Tunus ziyaretine karşı başkent Tunus'ta gösteri yaptı. Tunus ve İtalya'daki 24 farklı insan hakları örgütü, Meloni'nin ziyaretini kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

Tunuslu insan hakları örgütleri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ülkeyi ziyaret etmesine karşı protesto düzenledi.

Bugün Tunus'a resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkede protestolarla karşılandı. Aralarında İtalyan hapishanelerinde tutuklu bulunan göçmenlerin ailelerinin de bulunduğu onlarca kişi, Meloni'nin Tunus ziyaretine karşı başkent Tunus'ta gösteri yaptı. Habib Bourguiba Caddesi üzerinde bulunan Belediye Tiyatrosu önünde düzenlenen protestolarda, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, İtalya'daki düzensiz Tunuslu göçmenlerin hakları için çağrıda bulundu ve zorla sınır dışı edilmelerini reddetti.

"İtalyan hapishanelerinde göçmenleri öldürmekten sorumlusunuz"

Tunus'taki İşkence Karşıtı Örgüt (OCTT) ise İtalya Başbakanı'nın ülkede istenmediğini ve ırkçı olduğunu belirten bir bildiri yayınlayarak, "İtalyan hapishanelerinde Tunuslu göçmenleri öldürmekten ve onlara işkence yapmaktan siz sorumlusunuz. Resmi bir davetle Tunus'ta bulunmanız bize ve kurbanların anısına bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

Tunus ve İtalya'daki 24 farklı insan hakları örgütü, Meloni'nin ziyaretini kınayan ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, Tunus ve İtalya hükümetleri arasındaki yakınlaşmayı ırkçı ve yabancı karşıtı bir ideoloji olarak tanımlandı. İnsan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamada, İtalya hükümetiyle sınır kontrolü ve kaçakçılıkla mücadele işbirliği konusunda devam eden görüşmelerin, Tunus karasularını ve topraklarını Avrupa güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz bıraktığı belirtildi. Bildiride örgütler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 30 Mart'ta İtalyan hükümetinin 4 Tunuslu göçmeni sınır dışı etmesine ilişkin kararı uygulaması için çağrıda bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ziyareti çerçevesinde Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede ekonomik krizin yaşandığı Tunus'un Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürüttüğü müzakereler, düzensiz göçmen sorunu masaya yatırılacak. - TUNUS