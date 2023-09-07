Tunuslu Göçmen Sayısı İtalya'ya Ulaşırken Azaldı

Tunuslu göçmenlerin 2023 yılının başından 31 Ağustos'a kadar İtalya'ya yasa dışı yollardan ulaşma sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.

TUNUS, 7 Eylül (Xinhua) -- 2023 yılının başından 31 Ağustos'a kadar İtalya kıyılarına yasa dışı yollardan ulaşan Tunuslu göçmen sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Çarşamba günü Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "1 Ocak-31 Ağustos 2023 tarihlerinde Tunus uyruklu 9.283 yasa dışı göçmen İtalya kıyılarına ulaşırken, bu sayı 2022'nin aynı döneminde 11.172 idi" ifadesini kullandı.

Tunus, Avrupa'ya düzensiz yollardan ulaşılabilen ana noktalardan biri olduğu için her yıl binlerce yasa dışı göçmen Akdeniz'i geçmeye çalışıyor.