Tunus, yasadışı göç dalgasını durdurmak için güvenlik kampanyası başlattı

Tunus güvenlik yetkilileri, ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayetinde yasadışı göç dalgasını durdurmak için güvenlik kampanyası başlattı. Kampanya, yasadışı göçmenlerin İtalya'ya gitmek için vilayet kıyılarını başlangıç noktası haline getirmesi nedeniyle başlatıldı.

TUNUS, 17 Eylül (Xinhua) -- Tunus güvenlik yetkilileri, ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayetinde yasadışı göç dalgasını durdurmak için güvenlik kampanyası başlattı.

Resmi TAP haber ajansının Cumartesi günü bildirdiğine göre, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla başlatılan güvenlik kampanyası, kabul edilemez boyutlara ulaşan yasadışı göçmen akışını durdurmayı hedefliyor.

Güvenlik kampanyasının bir parçası olarak Safakes vilayetindeki Kerkennah adasında Cumartesi günü çok sayıda özel güvenlik birimi ve hızlı müdahale ekiplerinin katıldığı hava operasyonu düzenlendi.

Kampanya, yasadışı göçmenlerin, İtalya'nın Lampedusa adasına gizlice gitmek için vilayet kıyılarını büyük bir başlangıç noktası haline getirmesi nedeniyle başlatıldı.

Yasadışı göçmenlerin genelde İtalya'ya deniz yoluyla girmek için seçtikleri ilk durak olan Lampedusa adası, Tunus kıyılarına sadece 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor.