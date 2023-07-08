Tunus ve Libya, düzensiz göç sorununu ele aldı

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile Tunus-Libya sınırında artan düzensiz göç sorununu görüştü. İki ülke arasında yapılan telefon görüşmesinde, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin durumunun yasalara ve uluslararası sözleşmelere saygı çerçevesinde ele alınması konusunda mutabakata varıldı. Tunus'un güneyindeki düzensiz göçmen gerginliği de hatırlatılarak, düzensiz göç ile mücadele edilmesinin önemi vurgulandı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile "Tunus- Libya sınırında son haftalarda artış gösteren düzensiz göç sorununu" görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, iki ülke dışişleri bakanının gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmede "Tunus- Libya sınırında son haftalarda artan düzensiz göç sorununun" ele alındığı belirtilen açıklamada, "Tunus- Libya sınırında Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmelerin durumuna ilişkin yapılan görüşmede, durumun iki ülkede yürürlükte olan yasalara ve uluslararası sözleşmelere saygı çerçevesinde ele alınması konusunda mutabakata varıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki ülkeyi de etkileyen düzensiz göç sorunuyla ortak mücadelenin önemine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Düzensiz göçmenlerin insan kaçakçılığıyla uğraşan suç örgütlerinin mağdurları oldukları unutulmadan, olayın insani boyutu göz önüne alınarak düzensiz göç ile mücadele edilmesinin önemi vurgulandı."

Tunus'un güneyinde "düzensiz göçmen" gerginliği

Tunus'un güneyindeki Safaks kentinde 3 Temmuz'da düzensiz göçmenler ile bölge halkı arasında çıkan olaylarda 1 Tunuslu hayatını kaybetmiş, onlarca düzensiz göçmen tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya sınırına yakın bölgede yaşanan olaylara ilişkin 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "düzensiz göçün arkasında suç ağlarının olduğunu" söylemişti.

Said, "düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Tunus'a sokan ve ülkenin iç barışını tehdit eden suç ağlarını ortadan kaldıracaklarını" belirtmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.