Tunus ve İtalya, Akdeniz'deki Yasadışı Göçle Mücadele Sözü Verdi

Tunus ve İtalya, Akdeniz bölgesinde yasadışı göçle mücadelede işbirliğini sürdürmeye ve ortak bir yaklaşım geliştirmeye istekli olduklarını duyurdu.

TUNUS, 1 Haziran (Xinhua) -- Tunus ve İtalya, Akdeniz bölgesinde yasadışı göçle mücadelede işbirliğini sürdürmeye ve bu konuda ortak bir yaklaşım geliştirmeye istekli olduklarını duyurdu.

Tunus Afrika Haber Ajansı'nın (TAP) Çarşamba günü yayımladığı habere göre, Tunus Meclis Başkanı İbrahim Buderbale ile İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Fabrizio Saggio, Tunus'taki meclis binasında yaptıkları görüşmede mutabakata vardı.

Buderbale görüşmede, "İki ülkenin coğrafi yakınlığı, kültürel benzerliği ve Akdeniz bölgesindeki konumları, ikili ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi için elverişli bir zemin oluşturuyor" dedi.

Buderbale ayrıca Tunus'un iki meclis arasındaki ilişkileri geliştirme niyetinin de altını çizdi.

Saggio ise İtalya'nın Tunus ile ilişkilerine önem verdiğini, ticaret ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.