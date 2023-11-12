Tunus'un güneyinde 294 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'un güney kesimindeki kıyılarda düzenlenen operasyonlar sonucu 294 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda bir tekne, 6 deniz motoru ve 4 araca el konuldu. Ayrıca, insan kaçakçılığı suçlarından aranan 3 kişi de yakalandı.

Tunus'un güney kesimindeki kıyılarda düzenlenen operasyonlar sonucu 294 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfakes kenti açıklarında güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 14 düzensiz göç girişiminde 294 göçmenin yakalandığı belirtildi.

Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin kullandığı, bir tekne, 6 deniz motoru ve 4 araca el konulduğu belirtilen açıklamada, insan kaçakçılığı suçlarından aranan 3 kişinin de yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin hukuki işlemlerinin başlatılması için Cumhuriyet savcılığına sevk edildiği kaydedildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi tarafından dün yapılan açıklamada, Sfakes açıklarında biri bebek 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Tunus'ta bir ayda yaklaşık 10 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı

Tunus Ulusal Muhafızları Genel İdaresi tarafından 16 Ekim'de yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke sınırlarında ve kıyılarında düzensiz göçe karşı 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yürüttükleri operasyonlarda engellenen 668 düzensiz göç girişiminde 9 bin 850 göçmenin yakalandığı belirtilmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfakes kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, sıklıkla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.