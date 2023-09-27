Tunus Ulusal Muhafızları Göçmen Kaçakçılığı Yapan 106 Kişiyi Tutukladı

Tunus Ulusal Muhafızları, son 48 saat içinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen çeşitli örgütlere üye 106 kişiyi tutukladı. Tutuklamalar, ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayeti ile Tunus'un orta kesiminde gerçekleştirilen operasyonlarla gerçekleştirildi.

TUNUS, 27 Eylül (Xinhua) -- Tunus Ulusal Muhafızları son 48 saatte göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen çeşitli örgütlere üye 106 kişiyi tutukladı.

Tunus Ulusal Muhafızları, Facebook hesabından Salı günü yaptığı yazılı açıklamada tutuklama operasyonlarının yasadışı göçü engellemek amacıyla, ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayeti ile Tunus'un orta kesiminde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, aranan 90 kişi, 19 tekne ve farklı para birimlerinden oluşan "önemli" miktarda paranın ele geçirildiği bildirildi.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda.

Tunuslu yetkililerin uyguladığı sıkı önlemlere rağmen Tunus'tan İtalya'ya geçen yasadışı göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.