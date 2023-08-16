Tunus, Trablus'taki Çatışmalardan Endişe Duyuyor ve Diyalog Çağrısı Yapıyor

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Trablus'ta yaşanan çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek taraflara diyalog çağrısında bulundu. Açıklamada, çatışmaların güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı ve Libya'nın kendi içinde siyasi çözüme ulaşması beklentisi dile getirildi. Trablus'taki çatışmalarda ise 27 kişi hayatını kaybetti.

Tunus, Libya'nın başkenti Trablus'ta iki gün süren çatışmalardan endişe duyduğunu ifade ederek taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'taki silahlı çatışmaların güvenlik ve istikrarı yok ettiği belirtildi.

Tunus'un herhangi bir dış müdahale olmadan Libya'nın kendi içinde siyasi çözüme ulaşması beklentisinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunus, bu talihsiz gelişmelerden duyduğu derin endişeyi dile getiriyor ve diyalog diline öncelik verilmesi ile yalnızca Libya'da değil tüm bölgede güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak barışçıl bir çözüme bir an önce ulaşılması çağrısında bulunuyor."

Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti

Trablus'un Ayn Zara bölgesi ve güneyi, iki gün boyunca Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "444 Tugayı" arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Libya basınında çatışmaların fitilini "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'ta 2 gün süren çatışmaların ardından dün akşam ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezi ise çatışmalarda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını bildirmişti.