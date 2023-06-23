Tunus'ta siyasi aktivist Şeyma İssa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Tunus'ta 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' iddiasıyla tutuklu yargılanan siyasi aktivist Şeyma İssa, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ülkede 11 Şubat itibarıyla düzenlenen gözaltıların ardından tutuklu yargılanmalarına karar verilen 'siyasi tutukluların' avukatlarından İslam Hamza sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan siyasi aktivist Şeyma İssa, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ülkede 11 Şubat itibarıyla düzenlenen gözaltıların ardından tutuklu yargılanmalarına karar verilen "siyasi tutukluların" avukatlarından İslam Hamza sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hamza, davaya bakan hakimin müvekkili İssa'yı serbest bırakma kararı aldığını söyledi.

Gözaltına alındığı 24 Şubat'tan bu yana tutuklu yargılanan muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi İssa, "komplo" soruşturması kapsamında tutuklu yargılananların arasında tahliye kararı verilen ilk kişi oldu.

Tunus muhalefeti, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan siyasi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanlarının serbest bırakılması için gösteriler düzenleniyor.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.