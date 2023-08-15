Tunus'ta Sahil Boyunca Vuran Cesetlerin Toprağa Verilmesi İşlemleri Hızlandırılıyor

Tunus makamları, son günlerde Akdeniz kıyılarına vuran yeni cesetlerle birlikte Safaks kentindeki hastane morgunda bekletilen naaş sayısının 104'e yükselmesinin ardından bu cenazelerin toprağa verilmesi için işlemleri hızlandırma kararı aldı.

Tunus makamları, son günlerde Akdeniz kıyılarına vuran yeni cesetlerle birlikte Safaks kentindeki hastane morgunda bekletilen naaş sayısının 104'e yükselmesinin ardından bu cenazelerin toprağa verilmesi için işlemleri hızlandırma kararı aldı.

Tunus'taki yayın kuruluşlarından Tunigate'te yayımlanan habere göre Safaks vilayetindeki Habib Burgiba Hastanesi Adli Tıp Bölümü'nde, yabancı düzensiz göçmenlere ait naaşları toprağa verme işlemlerini takip etmek amacıyla Kriz Masası oluşturuldu.

Hastane morgunda yabancı düzensiz göçmenlere ait 104 cesedin bekletildiği, söz konusu Kriz Masası'nın da cenaze işlemlerini hızlandırdığı kaydedildi.

Safaks Bölgesi Sağlık Müdürü Hatem eş-Şerif'in de haberde açıklamalarına yer verildi. Şerif, Kriz Masası'nın yabancı düzensiz göçmenlerin cenazelerinin konulacağı soğutma konteyneri temini için idari prosedürlerin azaltılması talebinde bulunduğunu aktardı.

Şerif, yılbaşından bu yana Safaks Belediyesi'nin büyük mezarlığında yaklaşık 700 düzensiz yabancı göçmenin naaşının toprağa verildiğini kaydetti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor. Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.