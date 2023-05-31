Tunus'ta Nahda Hareketi yetkilisi Es-Sahbi Atik hastaneye kaldırıldı

Tunus'ta cezaevinde açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'in sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Atik'in, açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ve pazartesi gecesi hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, Atik ve tüm siyasi muhaliflerin serbest bırakılması, "sindirme ve öç alma" politikasından vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

Tunus'ta cezaevinde açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'in sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Atik'in, "uydurma ve garip" bir davada, haksız yere hapsedilmesini protesto için 18 gün önce açlık grevine başladığı belirtildi.

Atik'in, açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ve pazartesi gecesi hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, Atik ve tüm siyasi muhaliflerin serbest bırakılması, "sindirme ve öç alma" politikasından vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

Konuyla ilgili resmi makamlardan ise henüz açıklama yapılmadı.

Atik, 13 Mayıs'ta "kara para aklama" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Tunus"devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor.

Tunus'ta "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta Nahda Hareketinin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif, gözaltına alındı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındıktan sonra tutuklu yargılanacaklarını duyurdu.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz da "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Son olarak, bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Gannuşi, ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.