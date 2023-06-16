Tunus'ta muhalefet lideri ifadeye çağrıldı

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necip eş-Şabi, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Başkent Tunus'ta yer alan Terörle Mücadele Merkezi'ne ifade vermeye gelen Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün on yıllardır demokrasi mücadelesi veren biri olarak sorgu hakiminin karşısına çıkacağım. Dürüstlüğüm, vatanseverliğim ve ülkeme olan bağlılığımdan eminim." diye konuştu.

Ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Şabi, şunları söyledi:

"Bugün yaşadıklarımız, ülkenin çöküşünün alametidir. Hiçbir delil olmadan onlarca dürüst, vatansever, barışçıl siyasetçiye yönlendirilen suçlamalar ülkenin durumunu gözler önüne seriyor. Tutuklananların hepsi Tunus için üzülen, nasıl krizden çıkarız diye düşünen ileri gelen siyasetçiler."

Tunus yönetimine karşı meşru ve barışçıl mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Şabi, yargılanmalarının sebebinin Cumhurbaşkanı Kays Said olduğunu öne sürdü.

Şabi'ye desteğe gelen Nahda Hareketi yetkililerinden İmad el-Hamiri de, tutuklamaların siyasi olduğunu, yaşanan durumun demokrasi ve örgütlenme hakkına aykırı olduğunu belirtti.

Şabi'nin ifadeye çağrılmasına tepki gösteren Tamiri, "Ülkede demokrasinin ve anayasal meşruiyetin yolunu tesis etmek için mücadele edenleri tutuklamak çözüm değil, çözüm diyalog yollarını açık tutmakta." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturması

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında onlarca muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.