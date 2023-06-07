Tunus'ta muhalefet, açlık grevindeki Nahda Hareketi yetkilisine destek çağrısı yaptı

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, cezaevinde açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'e destek çağrısında bulundu. Ulusal Kurtuluş Cephesi yetkilileri, 13 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan ve 26 gündür açlık grevini sürdüren Atik'in durumuna ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, cezaevinde açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'e destek çağrısında bulundu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi yetkilileri, 13 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan ve 26 gündür açlık grevini sürdüren Atik'in durumuna ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, "Çözümsüz sosyal ve ekonomik kriz ile boğuşan Tunus yönetiminin tek eylemi muhalif siyasetçileri tutuklamak. Arkadaşımız Atik, 26 gündür su dışında bir şey yiyip içmeyi reddediyor. Dün Er-Rabıta Hastanesi'ne kaldırılan Atik'in sağlık durumu kritik. Ulusal ve uluslararası kamuoyunu açlık grevini sürdüren Atik'e destek olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet yetkililerinin yasalara saygı göstermediğini söyleyen Şabi, Tunus'un siyasi ve iktisadi olarak çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

"Kara para aklama" ithamıyla 13 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atik, tutuklanmasının "kötü niyetli ve siyasi" olduğunu söyleyerek açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Atik, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.