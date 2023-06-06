Tunus'ta İtalya Başbakanı Meloni'nin ziyareti protesto edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in davetlisi olarak Tunus'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ziyareti, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun çağrısıyla başkent Tunus'ta yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan eylemciler tarafından protesto edildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in davetlisi olarak Tunus'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ziyareti protesto edildi.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun çağrısıyla başkent Tunus'ta yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan eylemciler, "Meloni, Tunus'a hoş gelmedin", "Kayıp anneler, gerçeği istiyor" ve "Göçmenler için onur" pankartları açtı.

Gösteride konuşan Forum Sözcüsü Ramazan bin Ömer, "İtalya Başbakanı bugün Tunus'ta hoş karşılanmıyor. İtalya, Tunus kıyılarında gözetimi yoğunlaştırarak Tunus'un Avrupa sınırının koruyucusu olması için şantajlarına devam ediyor. Tunus'u yalnızca bir sınır noktası olarak gören Avrupa Birliği, adil bir işbirliğine sahip egemen bir ülke olarak dikkate almıyor." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenlerin haklarını ve onurlarını koruma çağrısı yapan Bin Ömer, Tunus'un düzensiz göç konusunda net bir tavır ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Herkes İçin Vatan Derneği'nden İmar es-Sultani ise düzenledikleri gösteriyle, Akdeniz'de kaybolan göçmenlerin akıbetini öğrenmek ve "utanç antlaşmalarıyla" gençlerin mezarı haline gelen Akdeniz'deki göç sorununa dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Sultani, göçmenlerin zorla sınır dışı edilmemesi ve Tunus'un "İtalya sınırının sadık koruyucu" olmaktan vazgeçmesini istediklerini dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, geçen hafta görüştüğü İtalya Başbakanı Meloni'yi ülkesine davet etmişti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tunus'a gelen Meloni'yi Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan karşıladı.