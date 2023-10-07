Tunus'ta Hamas'a Destek Gösterisi

Tunus'ta, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik saldırılarına destek amacıyla gösteri yapıldı.

Tunuslu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya gelen eylemciler, Filistin bayrakları açarak Filistinlilere destek sloganları attı.

"İsrail ile normalleşmeye hayır", "Hamas yeni zaferin yolunu çiziyor" yazılı pankartlar açan göstericiler, eylemin ardından olaysız dağıldı.

Aralarında Nahda Hareketi, Cumhuriyet Partisi, İşçi Partisi ile Halk Hareketi partilerinin de olduğu Tunus'taki birçok siyasi parti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak Filistin ile dayanışma mesajları yayımladı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.