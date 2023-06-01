Tunus'ta Görevden Alınan Yargı Mensuplarına Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta geçen yıl görevden alınan 57 yargı mensubuna destek için gösteri düzenlendi. Tunus Hakimler Derneğinin çağrısıyla Adalet Sarayı önünde toplanan göstericiler, "Görevden alınmalara hayır, esarete hayır", "Özgürlüklerin engellenmesine hayır" ve "Talimatla görevden alınmalarına karşı dur" pankartları açtı.

Tunus'ta geçen yıl görevden alınan 57 yargı mensubuna destek için gösteri düzenlendi.

Tunus Hakimler Derneğinin çağrısıyla Adalet Sarayı önünde toplanan göstericiler, "Görevden alınmalara hayır, esarete hayır", "Özgürlüklerin engellenmesine hayır" ve "Talimatla görevden alınmalarına karşı dur" pankartları açtı.

Burada konuşan Tunus Hakimler Derneği Başkanı Enes el-Hammadi, "1 Haziran, Tunus yargı tarihine bir kara gün olarak geçti. Görevden alınan 49 hakim hakkında İdari Mahkeme'nin göreve iade kararı olmasına rağmen bu karar uygulanmıyor. Bu konuda yaptığımız itirazlar kabul edilmiyor." dedi.

Eylemciler, açıklamanın ardından dağıldı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 yargıç, 1 Haziran'da yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da tepkisine neden olmuştu.

Tunus İdari Mahkemesi, görevden alınan yargıçlardan 49'u için 9 Ağustos 2022'de göreve iade kararı almıştı.

Görevden alınan yargı mensupları, iade kararına rağmen Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in bu kararı uygulamadığını belirterek aleyhinde dava açmıştı.

Ceffal ise iade kararını söz konusu yargı mensupları hakkında idari kovuşturmanın devam ettiği gerekçesiyle uygulanmadığını açıklamıştı.